Protezione civile, fondi per il volontariato

I contributi consentiranno alle associazioni di procedere all’ammodernamento e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi già in dotazione, migliorando l’efficienza operativa, la tempestività degli interventi e la sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di protezione civile e nella lotta attiva agli incendi boschivi.

“Si tratta di un lavoro costruito nel tempo, nato dall’ascolto delle esigenze delle associazioni e dalla volontà di garantire un sistema di protezione civile sempre più efficiente e preparato – dice l’assessore alla Protezione Civile, Pasquale Pepe -.

Siamo arrivati a questo risultato grazie a un impegno costante finalizzato a supportare concretamente associazioni che svolgono un lavoro fondamentale per la sicurezza del territorio e delle comunità.

Con questo intervento, l’Amministrazione regionale conferma la volontà di consolidare e valorizzare la rete del volontariato di protezione civile, riconoscendone il ruolo essenziale nella tutela del territorio e nella gestione delle emergenze.”

Anche il dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, Giovanni Di Bello, evidenzia il valore del percorso intrapreso: “Il rafforzamento delle Organizzazioni di Volontariato anche attraverso l’ammodernamento del parco mezzi e l’adeguamento delle dotazioni operative risponde alle recenti raccomandazioni formulate dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare nella nota inviata alle Regioni il 26 maggio scorso, in vista della campagna AIB 2026.”