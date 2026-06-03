Ad Aurelia Sole il Premio “Semi di Futuro”

L’Università degli Studi della Basilicata esprime viva soddisfazione per il conferimento del Premio “Semi di Futuro – Il Talento delle Donne” 2026 ad Aurelia Sole, prorettrice con delega alle Pari opportunità e alle tematiche di genere dell’Ateneo, nel corso della quarta edizione del Premio, tenutasi lunedì 1 giugno 2026, nella Villa del Prefetto a Potenza e promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e dall’Associazione “Potenza Città per le Donne”.

Il riconoscimento celebra l’impegno di donne e uomini che, nei rispettivi ambiti professionali e istituzionali, contribuiscono alla costruzione di una società più equa e coesa.

Ad Aurelia Sole, già Rettrice dell’Università della Basilicata, il premio è stato assegnato “per il suo autorevole contributo nel mondo accademico e della ricerca, orientato alla promozione della parità e dell’innovazione sociale”.

La motivazione sottolinea inoltre come, “con visione, rigore scientifico e sensibilità verso le questioni di genere”, abbia “ideato e sviluppato progetti capaci di generare conoscenza, opportunità e cambiamento, contribuendo a rendere l’ambiente accademico sempre più inclusivo e attento alla valorizzazione dei talenti”.

Si evidenzia anche il ruolo svolto da Sole nella “diffusione di una cultura fondata sull’uguaglianza, sul rispetto delle differenze e sulla piena partecipazione delle donne ai percorsi di studio, ricerca e leadership.

La sua attività rappresenta un esempio significativo di come il sapere, accompagnato da una prospettiva di genere, possa trasformarsi in uno strumento concreto di crescita, innovazione e progresso per l’intera società”.