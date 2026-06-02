Terranova del Pollino, uomo schiacciato da un albero: trasportato in eliambulanza al San Carlo

TERRANOVA DEL POLLINO (PZ) – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi nei boschi di Terranova del Pollino, in provincia di Potenza, dove un uomo è rimasto schiacciato da un albero durante alcune attività in un’area boschiva.

L’allarme è scattato intorno alle ore 13. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza tramite eliambulanza.

Le condizioni dell’uomo sarebbero serie.

Presenti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri della locale stazione, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.