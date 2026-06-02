Scontro lungo la Statale 598: coinvolte due vetture e quattro persone, nessun ferito grave

Un incidente stradale si è verificato stamani lungo la strada statale 598, in prossimità della zona PIP di San Brancato, frazione del comune di Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza. Lo scontro ha visto coinvolte due autovetture e quattro persone in tutto.

A bordo della prima vettura, una Peugeot, viaggiavano tre componenti di un nucleo familiare: un uomo, la moglie in attesa di un bambino e il loro figlio. Nella seconda automobile era presente un solo conducente, che ha poi richiesto l’intervento del servizio medico per accertamenti e cure.

Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118 Basilicata Soccorso. I soccorritori hanno raggiunto l’area dell’impatto sia con mezzi terrestri, tra cui ambulanze, sia con un elicottero sanitario, atterrato in una zona sicura a breve distanza dal punto dello scontro.

Il personale medico ha preso subito in carico i membri della famiglia, sottoponendoli a visite e controlli accurati. Dalle prime informazioni raccolte, nonostante la forza dell’urto tra i veicoli, nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni di natura grave. Le condizioni di tutti gli interessati sono da ritenersi buone e non destano preoccupazioni.

Le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni per ricostruire la dinamica dell’evento, al fine di stabilire con precisione le cause che hanno portato allo scontro tra le due autovetture.