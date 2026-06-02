Sant’Arcangelo, incidente sulla SS 598: quattro feriti, coinvolta anche una donna incinta

Paura questa mattina lungo la strada statale 598, nei pressi della zona PIP di San Brancato, frazione del comune di Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui una donna in stato di gravidanza. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti avrebbe riportato gravi conseguenze.

A bordo di una Peugeot viaggiava una famiglia composta da marito, moglie incinta e figlio. Nell’altra vettura si trovava invece una sola persona, successivamente affidata alle cure della guardia medica.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso e dei Carabinieri, giunti sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. I soccorritori hanno raggiunto l’area dell’incidente sia con ambulanza sia tramite eliambulanza, atterrata a pochi metri dal luogo dello scontro.

I componenti della famiglia sono stati subito assistiti dal personale sanitario. Nonostante la violenza dell’impatto, le condizioni dei coinvolti non desterebbero particolare preoccupazione.