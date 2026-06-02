Roccafranca, tragedia nella notte: 22enne muore cadendo dal cofano dell’auto dell’amico. Indagini aperte

ROCCAFRANCA (BS) – Proseguono gli accertamenti e le ricostruzioni attorno alla morte di un ragazzo di 22 anni, avvenuta nella serata di ieri, lunedì 1° giugno, in questo centro della provincia di Brescia.

La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo mese di luglio; ha perso la vita a pochi passi dalla propria abitazione, in seguito a una caduta che ha causato lesioni incompatibili con la sopravvivenza.

Da quanto ricostruito finora dagli investigatori dei Carabinieri e dalla Procura di Brescia, il giovane era stato appena riaccompagnato a casa da un amico, con il quale aveva trascorso la serata.

Secondo le prime versioni, prima di separarsi, Pio Domenico si sarebbe aggrappato al cofano della vettura, mentre questa ripartiva per allontanarsi.

Per motivi che sono ancora al centro delle verifiche – se per scherzo, per un gesto di spavalderia o altre ragioni – avrebbe perso la presa e l’equilibrio, precipitando violentemente sull’asfalto e riportando colpi gravissimi, soprattutto alla testa.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato ogni manovra di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

La Procura di Brescia ha immediatamente aperto un fascicolo per fare piena luce su ogni dettaglio della vicenda, definire la dinamica esatta e stabilire eventuali responsabilità.

Al momento, il conducente dell’autovettura è iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale, ma gli inquirenti non escludono modifiche alla qualificazione giuridica dei fatti.

In base a quanto emergerà da ulteriori accertamenti, testimonianze e dall’autopsia ordinata dal magistrato, l’accusa potrebbe essere riformulata anche come omicidio colposo, tenendo conto di tutti gli elementi relativi ai comportamenti, alle manovre e alle circostanze generali dell’accaduto.

La comunità di Roccafranca è rimasta sconvolta da quanto accaduto: un gesto, apparentemente leggero o giocoso, si è trasformato in un dramma irreparabile.

Le indagini proseguono per ricostruire ogni passaggio, ascoltare tutti i presenti e acquisire ogni utile elemento, per restituire verità e chiarezza alla famiglia e a tutta la comunità.