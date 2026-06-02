Presidente Bardi sulla gestione dei programmi di coesione

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, condivide l’importante risultato strategico comunicato alle Regioni europee dal Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, in merito alla gestione dei programmi di coesione.

“La possibilità di riorientare su base volontaria le risorse non ancora impegnate verso misure di contrasto al caro-energia e a sostegno della competitività aziendale – sottolinea Bardi – rappresenta una risposta pragmatica e tempestiva ai bisogni reali dei territori, dei cittadini e delle imprese”.

Il Governatore lucano evidenzia il valore politico e operativo dell’iniziativa: “Come opportunamente precisato da Fitto, non parliamo di sottrarre risorse ai territori, ma di ampliare il ventaglio delle opzioni a disposizione delle amministrazioni locali, salvaguardando il principio cardine della volontarietà.

Per una regione come la Basilicata, da sempre in prima linea nelle politiche energetiche e nella tutela del proprio tessuto produttivo e sociale, questa flessibilità è uno strumento prezioso”.

“Le nuove opportunità introdotte – che spaziano dall’efficientamento energetico degli edifici pubblici all’accelerazione sulla transizione ecologica, fino al sostegno strategico alla filiera dei fertilizzanti e alle PMI – si inseriscono perfettamente nell’agenda di crescita che stiamo portando avanti”, continua Bardi.

“In perfetta linea con la tabella di marcia indicata da Fitto, la Regione Basilicata sarà da subito al lavoro per analizzare le risorse disponibili e programmare gli interventi più efficaci.

Continueremo a collaborare strettamente con il Governo per trasformare queste opzioni europee in benefici immediati e tangibili per le famiglie e le imprese lucane”.