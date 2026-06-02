Papa Leone XIV nomina Maria Montserrat Alvarado prima laica a guidare il Dicastero per la Comunicazione

Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attuale Presidente e Direttore operativo di EWTN News, prefetto del Dicastero per la Comunicazione a partire dal 1° novembre 2026. Alvarado succederà a Paolo Ruffini, continuando il processo di rinnovamento della Curia Romana avviato da Papa Francesco.

Nata a Città del Messico, Alvarado ha conseguito titoli accademici presso la Florida International University e la George Washington University. Tra il 2009 e il 2023 ha ricoperto ruoli dirigenziali presso il Becket Fund for Religious Liberty, dedicandosi alla tutela della libertà religiosa e alla promozione della dignità umana.

Dal 2023 guida EWTN News, la divisione giornalistica dell’Eternal Word Television Network, supervisionando piattaforme mediatiche internazionali che producono contenuti in sette lingue attraverso televisione, radio, stampa e media digitali.

Con questa nomina, Papa Leone XIV rafforza il percorso di riforma e apertura della Curia Romana, conferendo incarichi di responsabilità a fedeli laici. Alvarado è la prima donna non consacrata a essere nominata prefetto di un dicastero della Santa Sede.

Il Dicastero per la Comunicazione, istituito da Papa Francesco nel 2015, coordina i sistemi di comunicazione della Santa Sede, tra cui Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Sala Stampa, la Libreria Editrice, la Tipografia e la Filmoteca Vaticana. Oltre alle funzioni operative e tecnologiche, il Dicastero sviluppa anche gli aspetti teologici e pastorali della comunicazione della Chiesa.

Alvarado ha dichiarato: “Accolgo questa nomina con il desiderio sincero di servire il Santo Padre all’inizio del suo pontificato. Ringrazio Paolo Ruffini per la guida degli ultimi anni e sono pronta a continuare, con amicizia e speranza, il lavoro di rafforzamento del Dicastero al servizio della Chiesa in tutto il mondo”.

Ruffini ha scritto ai dipendenti del Dicastero: “Il nostro impegno è restare sempre in sintonia con l’evoluzione della comunicazione. Passo il testimone a Montserrat Alvarado con fiducia, lavorando nei prossimi mesi a stretto contatto per garantire una transizione armoniosa. Ringrazio la grande famiglia del Dicastero per il cammino condiviso e sono certo che continuerà a crescere al servizio del Santo Padre”.

Michael P. Warsaw, presidente e CEO di EWTN, ha sottolineato che Alvarado ha conquistato “la fiducia e il rispetto di tutti coloro che hanno lavorato con lei” e ha espresso il sostegno dell’intera famiglia EWTN per la sua nuova missione al servizio di Papa Leone XIV.