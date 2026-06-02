Festa della Repubblica, Presidente Bardi a Roma

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi a Roma, ha assistito alle celebrazioni ufficiali per l’80° anniversario della Repubblica Italiana.

Momento clou dell’evento la tradizionale parata militare alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

A margine della cerimonia, il Governatore lucano ha voluto rivolgere un messaggio di riflessione e di augurio a tutta la comunità regionale, evidenziando come essere a Roma in questa giornata di festa rappresenti un momento di profonda commozione e di rinnovato orgoglio nazionale. “Il 2 giugno – ha ricordato Bardi – è una data che va al di là di una ricorrenza sul calendario.

È il motore vivo della nostra democrazia, fondata sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che i padri costituenti ci hanno consegnato”.

“Guardiamo alla nostra storia per proiettarci al futuro con fiducia e determinazione. Le celebrazioni di oggi – ha concluso Bardi – siano una forza propulsiva per chi gestisce la cosa pubblica a vari livelli, ricordandoci che la Repubblica si costruisce ogni giorno, nei territori, dando risposte concrete ai cittadini, ai giovani e alle imprese”.