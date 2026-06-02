Arisa, orgoglio lucano: in piazza per la Festa della Repubblica e poi Cavaliere d’Italia

Potenza, 2 giugno 2026 – Con un copricapo da donna lucana tradizionale sul capo, nel giorno della Festa della Repubblica, nella sua amata Potenza, Arisa ha intonato l’Inno di Mameli.

L’esibizione si è svolta in piazza Mario Pagano, la piazza principale del capoluogo lucano, dove ha fatto da sottofondo alla cerimonia dell’alzabandiera e alla discesa di un grande vessillo tricolore, srotolato dai Vigili del fuoco dalla facciata della sede della Prefettura.

Nel corso della serata, la cantante originaria della Basilicata – cresciuta a Pignola, piccolo centro alle porte del capoluogo – riceverà dalle mani del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

«È una grande emozione, una delle più intense della mia vita», ha dichiarato Arisa, sottolineando ancora una volta il legame profondo e indissolubile con la sua terra, la Basilicata, dove risiedono ancora i suoi genitori.

«Sono qui, in questa piazza, e sono felicissima», ha aggiunto la cantante con un sorriso, accolta da un caloroso applauso da centinaia di cittadini accorsi nel centro storico di Potenza per prendere parte alle celebrazioni nazionali e locali dedicate alla Festa della Repubblica.