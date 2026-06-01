Terremoti in Basilicata, scosse a Moliterno e Accettura: nessun danno

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate tra la tarda serata di ieri e l’alba di oggi in Basilicata. Il primo evento sismico, di magnitudo 2.7, ha avuto come epicentro Moliterno, in provincia di Potenza. La scossa, rilevata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata alle 23.37 a una profondità di 13 chilometri.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, con diverse segnalazioni anche sui social network, ma non si registrano danni a persone o cose.

Un secondo movimento tellurico, di minore intensità, è stato registrato all’alba di oggi nel Materano. La scossa, di magnitudo 2.1, ha avuto epicentro ad Accettura.