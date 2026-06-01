Streaming Italia maggio 2026: “Euphoria” e “Le città di pianura” in vetta, alto “Buen Camino” di Zalone – JustWatch

Maggio 2026 conferma la vitalità del mercato dello streaming in Italia, con numerosi cambiamenti nelle classifiche mensili di JustWatch.

Tra i film è Le città di pianura a conquistare la vetta grazie a una crescita costante che lo porta dal settimo al primo posto. Sul fronte delle serie TV, invece, Euphoria mantiene saldamente la leadership, mentre tra i contenuti gratuiti emergono cult del cinema, horror e grandi produzioni italiane disponibili soprattutto su RaiPlay.

La fonte completa con classifiche aggiornate in tempo reale, variazioni rispetto ai 30 giorni precedenti, miglior posizione raggiunta e piattaforme disponibili è consultabile su JustWatch.

Film più popolari in streaming a maggio 2026

A dominare la classifica streaming di maggio è Le città di pianura, che conquista la vetta davanti a Il diavolo veste Prada, tornato protagonista grazie all’attesa per il sequel cinematografico. Completa il podio Buen Camino di Checco Zalone, che continua a raccogliere consensi tra commedia e dramma familiare.

1. Le città di pianura

Il film compie un balzo di sette posizioni fino al primo posto. La storia racconta l’incontro tra due uomini disillusi e un giovane studente, uniti da un’improbabile amicizia che li porta alla ricerca di un tesoro perduto. Tra ironia, malinconia e desiderio di riscatto, il viaggio si trasforma in un percorso di crescita e cambiamento personale.

2. Il diavolo veste Prada

Sale di una posizione e raggiunge il secondo posto il celebre film con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. Il rinnovato interesse del pubblico è legato all’uscita del sequel nelle sale cinematografiche. La vicenda segue Andrea, giovane aspirante giornalista che entra nel competitivo mondo della moda lavorando come assistente della temibile Miranda Priestly.

3. Buen Camino

L’ultimo lavoro di Checco Zalone guadagna due posizioni e sale sul podio. Il protagonista, figlio di un imprenditore benestante, è costretto a uscire dalla propria zona di comfort quando la figlia Cristal scompare improvvisamente. Il film alterna momenti comici e passaggi più emotivi, mantenendo l’equilibrio tipico delle opere dell’attore pugliese.

Le nuove entrate della Top 10

Tra le novità più rilevanti spicca Le cose non dette, che debutta direttamente al quarto posto. Diretto da Gabriele Muccino e interpretato da Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Miriam Leone e Claudio Santamaria, il film racconta una crisi di coppia che porta i protagonisti a confrontarsi con fragilità e desideri rimasti a lungo inespressi.

Quinta posizione per Send Help, survival thriller che segue due sopravvissuti a un incidente aereo costretti a collaborare su un’isola deserta nonostante un rapporto inizialmente conflittuale.

Entra al sesto posto anche No Other Choice – Non c’è altra scelta, dramma sudcoreano che affronta il tema della precarietà lavorativa attraverso la storia di un uomo disposto a tutto pur di ottenere una nuova opportunità professionale.

Completano la Top 10 Apex, La Grazia di Paolo Sorrentino, Creature Luminose e il thriller psicologico Una di famiglia con Sydney Sweeney.

Serie TV più viste in streaming a maggio 2026

Per quanto riguarda le serie TV, maggio conferma alcune delle produzioni più amate dal pubblico italiano. In testa troviamo ancora una volta Euphoria, seguita da The Boys, mentre FROM guadagna terreno e conquista il terzo gradino del podio.

1. Euphoria

Per il secondo mese consecutivo la serie mantiene la prima posizione. Il racconto continua a seguire un gruppo di adolescenti alle prese con dipendenze, relazioni complicate e ricerca della propria identità. Lo stile visivo distintivo e la capacità di affrontare temi contemporanei contribuiscono al suo successo.

2. The Boys

Resta stabile al secondo posto la serie che ribalta il mito dei supereroi, immaginandoli come figure corrotte e manipolate dal potere economico e mediatico. Tra satira, violenza e critica sociale, continua a essere uno dei titoli più seguiti sulle piattaforme streaming.

3. FROM

La serie horror guadagna due posizioni e sale al terzo posto. Ambientata in una misteriosa cittadina dalla quale è impossibile fuggire, costruisce una tensione crescente grazie a creature inquietanti e a un mistero sempre più complesso.

Le nuove serie del mese

Tra le novità più importanti spicca Off Campus, che debutta direttamente al quarto posto grazie alla sua miscela di romanticismo e ambientazione universitaria.

Quinta posizione per Noir, ambientata nella New York degli anni Trenta e incentrata su Ben Reilly, ex supereroe diventato investigatore privato.

Entrano inoltre nella Top 10 The Boroughs – Ribelli senza tempo e L’uomo delle castagne, mentre restano presenti titoli consolidati come Daredevil: Rinascita, The Pitt e The Handmaid’s Tale.

I contenuti gratuiti più popolari

JustWatch ha condiviso anche la classifica dei contenuti gratuiti più seguiti in Italia, che unisce film e serie TV disponibili senza costi aggiuntivi sulle piattaforme supportate dalla pubblicità o sui servizi pubblici.

Al primo posto troviamo Vallanzasca – Gli angeli del male, seguito dal classico Il buio oltre la siepe e dall’horror found footage Hell House LLC.

Nella Top 10 figurano inoltre Metropolis, Gonjiam: Haunted Asylum, Now & Later e Cure, thriller psicologico giapponese disponibile su RaiPlay.

Particolarmente significativa la presenza delle produzioni italiane: Il Commissario Montalbano e Mare Fuori occupano rispettivamente l’ottava e la nona posizione, confermando il forte interesse del pubblico per i contenuti nazionali disponibili gratuitamente.

Come vengono calcolate le classifiche

Le classifiche streaming di JustWatch vengono elaborate sulla base delle attività degli utenti negli ultimi 30 giorni. I dati considerano azioni come il clic su un’offerta streaming, l’aggiunta di un titolo alla watchlist o la marcatura come “visto”. L’analisi si basa sul comportamento di oltre 60 milioni di utenti in tutto il mondo e viene aggiornata quotidianamente su 140 mercati locali e oltre 4.500 servizi di streaming.

L’andamento di maggio 2026 evidenzia ancora una volta la varietà dei gusti del pubblico italiano: dalle produzioni d’autore ai blockbuster internazionali, dai thriller ai drammi familiari, fino alle serie cult e ai grandi classici disponibili gratuitamente.

Top film e serie TV più gettonate nello streaming in Italia nel mese di maggio 2026: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts?ct=monthly