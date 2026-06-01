Nova Siri celebra l’incontro tra culture: grande partecipazione alla prima Festa dei Popoli

Una piazza animata da colori, tradizioni e storie provenienti da diverse parti del mondo ha fatto da cornice alla prima edizione della Festa dei Popoli, svoltasi sabato 31 maggio in Piazza Papa Giovanni XXIII a Novasiri Scalo.

L’iniziativa, organizzata da Medihospes Cooperativa Sociale con il sostegno dell’Amministrazione comunale, ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione e confronto interculturale.

La manifestazione è nata con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle persone accolte nei progetti SAI presenti sul territorio lucano e di promuovere una cultura della partecipazione e della convivenza.

Per un’intera giornata cittadini, famiglie e ospiti dei centri di accoglienza hanno condiviso esperienze, attività e momenti di socialità in un clima di apertura e reciproco rispetto.

Numerose le iniziative proposte durante l’evento: laboratori e giochi dedicati ai più piccoli, spazi espositivi con creazioni artigianali realizzate dai beneficiari dei progetti di accoglienza e occasioni di dialogo dedicate ai temi della cittadinanza attiva e dell’integrazione.

A conclusione della giornata, il pubblico ha potuto partecipare a un momento conviviale caratterizzato da sapori e tradizioni provenienti da differenti Paesi.

Di particolare interesse l’incontro pubblico dedicato alle politiche di inclusione e al ruolo strategico svolto dagli enti locali nella costruzione di percorsi di autonomia e partecipazione per le persone accolte.

Un confronto che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, operatori sociali e comunità ospitanti.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera è stata l’esibizione del Piceno Pop Chorus, che attraverso la musica ha saputo trasmettere un forte messaggio di unità e condivisione, raccogliendo il consenso e l’entusiasmo dei presenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli operatori e ai beneficiari del Centro SAI di Lauria, protagonisti attivi dell’organizzazione e dell’animazione della giornata, e al neo eletto Sindaco di Lauria, dott. Antonio Rossino, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso i percorsi di inclusione sociale e valorizzazione delle diversità.

L’ottima riuscita dell’iniziativa conferma come il dialogo tra culture e la partecipazione della comunità possano generare occasioni concrete di crescita collettiva, rafforzando il senso di appartenenza e favorendo la costruzione di relazioni autentiche tra persone provenienti da contesti differenti.