Lo sport che unisce: Open Day CIP al Sinisgalli di Potenza

Lo sport che unisce fin dai banchi di scuola: prosegue il viaggio del Comitato paralimpico di Basilicata, belle aule degli istituti della regione per diffondere lo spirito e le discipline paralimpiche tra i giovanissimi studenti della regione.

Il 4 giugno prossimo l’appuntamento con gli Open Day Cip è fissato all’Ic Sinisgalli di Potenza. Come di consueto agli studenti sarà data la possibilità, oltre che di ascoltare un campione paralimpico quale testimonial, di cimentarsiin prima persona con le varie discipline.

Per questa giornata il Cip ha scelto, oltre a discipline da palestra come il taekwondo, anche le bocce paralimpica e discipline all’aria aperta come la pesca sportiva.

Quale testimonial delle fatiche e delle soddisfazioni dello sport paralimpico, è stato designato per questo open day Luciano Florio, campiona plurimedagliato di showdown e recentissimo vincitore del titolo italiano 2026 ai campionati nazionali di Lignano Sabbiadoro.