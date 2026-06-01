Chiorazzo: “Il 2 giugno occasione per riaffermare i valori della Repubblica e riconoscere l’impegno di chi serve le comunità”

“Il 2 giugno rappresenta una delle date più significative della nostra storia democratica. Una ricorrenza che richiama i valori fondativi della Repubblica, il senso delle istituzioni, della partecipazione e della responsabilità collettiva verso il bene comune. A ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana, quella scelta continua a rappresentare uno dei passaggi più alti della nostra storia nazionale, segnando il ritorno alla democrazia dopo gli anni della dittatura e della guerra e aprendo una nuova stagione fondata sui diritti, sulla libertà e sulla partecipazione popolare. Il referendum del 2 giugno segnò anche il primo voto delle donne italiane, un passaggio storico che contribuì ad allargare e rafforzare la nostra democrazia e il concetto stesso di cittadinanza”.

Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, che domani prenderà parte alle celebrazioni organizzate dalla Prefettura di Potenza in occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana.

“Rivolgo il mio ringraziamento al Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per il lavoro di coordinamento e per il significato civile e istituzionale che ogni anno questa giornata riesce a trasmettere alle comunità lucane. Celebrare la Repubblica significa anche riconoscere il valore delle persone che, attraverso il proprio impegno professionale, sociale e umano, contribuiscono quotidianamente alla crescita del nostro territorio e del Paese.

Per questo motivo – prosegue Chiorazzo – considero particolarmente significativo il conferimento delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali e sociali. Tra questi desidero rivolgere un pensiero particolare al Prof. Dr. Angelo Sigillito, medico stimato, professionista apprezzato e persona da sempre impegnata, con competenza e umanità, al servizio della comunità lucana.

Con Angelo Sigillito – sottolinea Chiorazzo – mi lega un rapporto di amicizia e di stima personale consolidato nel tempo, così come il comune percorso politico e civico condiviso anche nell’esperienza di Basilicata Casa Comune. Il riconoscimento che riceverà rappresenta anche il giusto tributo a quella generazione di operatori sanitari che, con sacrificio, professionalità e dedizione, ha contribuito a costruire negli anni un modello di sanità pubblica fondato sull’universalità delle cure e sul diritto alla salute, uno dei pilastri più importanti della nostra Repubblica.”