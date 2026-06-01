Basilicata sorveglianza Ebola, i riferimenti sul territorio

In linea con le recenti disposizioni nazionali, la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata ha formalizzato l’individuazione delle strutture ospedaliere e dei professionisti che faranno da punto di riferimento sul territorio per la gestione delle Malattie Infettive.

Questo provvedimento recepisce le indicazioni contenute nell’articolo 8 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2026, focalizzata sulle procedure operative e sulle misure di sorveglianza sanitaria per la Malattia da Virus Ebola (MVE).

L’obiettivo principale è offrire un supporto tempestivo e qualificato ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi Sanitari Territoriali attraverso una rete di coordinamento chiara e immediata.

Le Aziende sanitarie hanno risposto con celerità e responsabilità all’appello. Per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) il centro di riferimento è l’Unità Operativa Complessa (UOC) Malattie Infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie, situato in Contrada Cattedra Ambulante 1.

La responsabilità è affidata alla dottoressa Grazia Pietro Matera, raggiungibile al numero telefonico 0835/253344 o tramite l’indirizzo e-mail [email protected].

Per l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza, le attività fanno capo all’Unità Operativa Complessa (UOC) Malattie Infettive di Via P. Petrone. All’interno di questa struttura, i medici referenti designati sono la dottoressa Mariolina Frontuto, il dottor Michele Gilio e la dottoressa Donatella Palazzo.

Per i contatti sono attivi i numeri di telefono 0971/613643, 0971/613568, oltre alle rispettive e-mail istituzionali: [email protected], [email protected] e [email protected].

La comunicazione ufficiale si inserisce nel quadro delle normali attività di prevenzione sanitaria volte a garantire la massima prontezza del sistema regionale di fronte ai protocolli di sicurezza nazionali.