Addio a Nicola Manfredelli, custode della memoria lucana: è scomparso ieri il protagonista del rilancio culturale della Basilicata

La Basilicata piange la scomparsa di Nicola Manfredelli, avvenuta nella giornata di ieri. Punto di riferimento del panorama culturale regionale, Manfredelli ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dell’identità lucana, alla tutela delle tradizioni popolari e alla valorizzazione della storia del Mezzogiorno.

Il suo nome resterà indissolubilmente legato al Parco della Grancia, realtà che ha contribuito a far conoscere ben oltre i confini regionali. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di primo piano nella gestione del parco, accompagnandone la crescita e trasformandolo in uno dei più significativi progetti culturali del Sud Italia.

Tra le sue intuizioni più importanti vi è il consolidamento del cinespettacolo “La Storia Bandita”, l’imponente rappresentazione all’aperto dedicata alle vicende del brigantaggio postunitario. Grazie alla sua visione, lo spettacolo è diventato non soltanto un’attrazione culturale, ma anche uno strumento di riflessione sulla storia meridionale e sulle radici identitarie delle comunità lucane.

Profondo conoscitore della cultura del Sud, Manfredelli ha promosso numerose iniziative volte a favorire il confronto sui temi della memoria storica e dello sviluppo del Mezzogiorno. In questo percorso si inseriscono anche le collaborazioni con lo scrittore e giornalista Pino Aprile, con il quale ha condiviso progetti culturali e momenti di approfondimento dedicati alla riscoperta delle tradizioni e del patrimonio storico meridionale.

La sua attività si è estesa anche alla promozione della cultura agroalimentare, considerata da lui un elemento fondamentale dell’identità territoriale. Ha sostenuto il valore della dieta mediterranea, delle produzioni locali e delle pratiche agricole tradizionali, riconoscendo nel mondo rurale un patrimonio da preservare e tramandare alle nuove generazioni.

Manfredelli lascia inoltre un’importante eredità nel campo della divulgazione artistica e musicale. Tra i progetti a cui ha contribuito figura “Fiore di Lucania”, brano simbolo dell’attaccamento alla terra lucana e delle sue tradizioni.

Con la sua scomparsa, la Basilicata perde una delle figure più rappresentative del proprio panorama culturale: un uomo che ha saputo trasformare storia, paesaggio e memoria collettiva in strumenti di crescita e consapevolezza, contribuendo a rafforzare il legame tra i lucani e le proprie radici.