Ostia, auto non si ferma all’alt e travolge due ragazze: arrestati due giovani

OSTIA (ROMA) – Due ragazze, probabilmente minorenni, sono rimaste ferite dopo essere state investite da un’automobile durante una concitata operazione di controllo delle forze dell’ordine a Ostia, sul litorale romano.

Le giovani sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le loro condizioni sono in corso di valutazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio ha avuto origine quando una volante del commissariato di Polizia, impegnata nei servizi di vigilanza predisposti in occasione del Giro d’Italia, ha individuato un veicolo ritenuto sospetto e ha intimato al conducente di fermarsi per un controllo.

L’automobilista avrebbe però ignorato l’ordine degli agenti, allontanandosi rapidamente dalla zona. Ne è scaturita una fase operativa culminata poco dopo con il blocco del mezzo, avvenuto in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto anche una vettura della Polizia.

Nel corso dell’intervento, due ragazze sono state investite dal veicolo e hanno riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.

Dopo aver fermato l’auto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione dell’abitacolo, rinvenendo alcuni arnesi da scasso. I due giovani che si trovavano a bordo sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate all’episodio.