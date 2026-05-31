Lavatrice: 5 errori comuni che rovinano i vestiti e aumentano la bolletta

Usare correttamente la lavatrice può sembrare scontato, ma molti piccoli gesti quotidiani compromettono i tessuti, riducono l’efficacia del lavaggio e incidono sui consumi energetici. Ecco i cinque errori più frequenti e come evitarli.

1. Dosare troppo detersivo

Mettere quantità maggiori di detersivo non significa vestiti più puliti. I residui si accumulano nelle fibre, rendendole rigide e opache, e possono irritare la pelle. Nel tempo, anche la lavatrice può intasarsi e sviluppare cattivi odori.

2. Lavare sempre a 40°C

La temperatura di 40°C non è sempre la scelta migliore. Per molti capi, come jeans, magliette e felpe, bastano 30°C: il colore resta più vivo e le fibre durano più a lungo. Inoltre, circa il 90% dell’energia della lavatrice viene utilizzata per riscaldare l’acqua, quindi lavaggi a freddo riducono consumi e bolletta.

3. Riempire il cestello fino all’orlo

I vestiti hanno bisogno di spazio per muoversi. Se il cestello è troppo pieno, il detersivo non si risciacqua correttamente e i capi si sfregano tra loro, uscendo meno puliti. La regola pratica: lasciare sempre circa lo spazio di un pugno tra il bordo del cestello e i vestiti.

4. Mettere le macchie direttamente in lavatrice

Vino, caffè, sugo o erba: se non vengono pretrattate, le macchie rischiano di fissarsi con il calore e diventare permanenti. Prima del lavaggio, inumidire la zona, applicare uno smacchiatore e lasciare agire 10 minuti, poi procedere con il ciclo normale.

5. Trascurare la pulizia della lavatrice

Residui di detersivo, muffa nelle guarnizioni e calcare nel cestello possono trasferire cattivi odori ai vestiti. Un ciclo a vuoto a 60°C una volta al mese aiuta a mantenerla igienizzata. Dopo ogni lavaggio, è consigliabile lasciare lo sportello aperto per asciugare l’interno.

Prodotti e alternative ecologiche

Oggi è semplice scegliere soluzioni più sostenibili: detersivi liquidi o solidi, fogli solubili per il bucato e detergenti alla spina riducono l’impatto ambientale. Per ammorbidire i capi, l’acido citrico sciolto in acqua rappresenta un’alternativa green ed economica.

Adottare questi accorgimenti non solo protegge i vestiti e prolunga la vita della lavatrice, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale del bucato.