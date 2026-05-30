Tragedia nel torrente: muore a 14 anni dopo un tuffo davanti agli amici

Dramma nel pomeriggio a Rivalta, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita nelle acque del torrente Crostolo.

Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici quando ha deciso di entrare in acqua, ma poco dopo è scomparso alla vista dei presenti senza più riemergere.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai coetanei che erano con lui. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, insieme agli agenti di polizia e alle squadre dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca lungo il corso d’acqua.

Dopo diversi minuti di apprensione, il corpo dell’adolescente è stato individuato e recuperato dai soccorritori. Per il ragazzo, che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e accertando le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Profondo lo sgomento tra amici, familiari e residenti della zona, scossi da una vicenda che ha trasformato un momento di svago in una drammatica fatalità.