Tragedia a Genova: uomo trovato morto ai giardini del Museo Chiossone, arrestato il sospettato

Un grave episodio di violenza ha scosso questa mattina il centro di Genova, poco prima delle 10, nei pressi dei giardini del Museo Chiossone.

A lanciare l’allarme è stata una giovane testimone che ha assistito alla scena di un uomo che trascinava un corpo legato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno subito individuato e fermato il presunto responsabile, un uomo di origine senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni, senza fissa dimora.

Le telecamere di sorveglianza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe colpito l’uomo con una bottiglia, ma le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

La città resta sotto shock per quanto accaduto, mentre le autorità continuano a raccogliere testimonianze e verificare ogni dettaglio della vicenda.