Maxi blitz antidroga in tutta Italia: oltre 1.300 arresti, sequestrate armi e centinaia di chili di stupefacenti

Si è conclusa il 29 maggio una vasta attività investigativa coordinata su scala nazionale contro il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi.

L’iniziativa, promossa dagli investigatori delle Squadre Mobili sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha interessato numerose città italiane con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nei contesti più esposti a fenomeni di criminalità e violenza, anche giovanile.

L’imponente dispositivo ha coinvolto anche gli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e personale di diversi uffici delle Questure, consentendo di arrestare complessivamente 1.335 persone, tra cui 31 minorenni. Altre 2.358 persone sono state denunciate in stato di libertà, delle quali 142 minori.

Sul fronte del contrasto al narcotraffico, gli investigatori hanno sequestrato circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui 48 chilogrammi di cocaina, 379 chilogrammi di cannabinoidi e 7 chilogrammi di eroina.

L’attività di prevenzione ha inoltre portato al recupero di 111 armi da fuoco, comprese diverse armi da guerra, un fucile d’assalto Colt AR-15, un giubbotto antiproiettile e un ingente quantitativo di munizioni.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto del porto illegale di armi da taglio e oggetti offensivi, soprattutto tra i più giovani. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 250 armi bianche e strumenti pericolosi, tra cui machete, sciabole, accette, tirapugni, sfollagente telescopici, taser, taglierini e fionde.

Nel complesso sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. Le verifiche si sono concentrate principalmente nei quartieri urbani maggiormente esposti al fenomeno dello spaccio e nelle aree adiacenti ai locali notturni, luoghi dove si registra una significativa domanda di sostanze stupefacenti.

Il contributo della Questura di Potenza

Anche la Questura di Potenza ha preso parte all’iniziativa attraverso una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga.

Tra il 6 e il 27 maggio 2026, gli agenti della Squadra Mobile e del SISCO di Potenza hanno svolto mirate attività investigative che hanno consentito di controllare 1.464 persone maggiorenni e 53 minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

L’azione investigativa ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di altre sette. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 660 grammi di cocaina, una pistola revolver con matricola abrasa e 24 cartucce.

I risultati ottenuti confermano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti e alle attività criminali collegate, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio e prevenire i fenomeni di degrado legati alla diffusione della droga.