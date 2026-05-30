Giovanni Allevi in Sardegna: due imperdibili concerti per il Piano Solo Tour 2025/2026

Giovanni Allevi torna in Sardegna con il suo Piano Solo Tour 2025/2026, offrendo due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica contemporanea e classica.

L’artista sarà protagonista sabato 30 maggio alle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari e domenica 31 maggio alla stessa ora al Teatro Comunale di Sassari, per una doppia tappa organizzata sotto l’egida del Cedac.

Il tour propone un percorso musicale che alterna i brani più noti del compositore e filosofo a pagine meno conosciute, in cui si percepisce l’evoluzione artistica e personale di Allevi, riconosciuto a livello internazionale per i suoi concerti e per album che hanno conquistato le classifiche mondiali.

«Affrontare un tour internazionale con un pianoforte solo, portando sulle spalle i segni della malattia, come il mal di schiena o il tremore alle mani, è estremamente impegnativo – racconta Allevi – ma sul palco sento che si realizza un cambiamento profondo. Non suono più per dimostrare abilità, ma per celebrare la gioia della vita, mostrando come la fragilità possa diventare una forza e come dall’imperfezione nasca la bellezza».

Riconosciuto per il suo talento e la sua versatilità, Allevi ha contribuito a una vera e propria rinascita culturale, avvicinando le nuove generazioni alla grande tradizione della musica colta grazie ai suoi concerti, ai dischi e agli eventi di grande richiamo mediatico, tra cui il celebre Concerto di Natale con I Virtuosi Italiani.

Il compositore vanta una carriera internazionale di successo, con esibizioni in Estremo Oriente e dodici album in studio, tra cui “13 dita” prodotto da Lorenzo Cherubini (Jovanotti), oltre a lavori come Composizioni, No Concept, Joy, Evolution, Alien, Sunrise, Christmas for You, Love, Equilibrium, Hope ed Estasi. Ai dischi si aggiungono album dal vivo, DVD e numerosi libri in cui racconta la sua filosofia di vita e la propria esperienza artistica.

L’arrivo in Sardegna rappresenta per il pubblico dell’Isola un’occasione unica per ascoltare dal vivo partiture in cui talento, passione e poesia si fondono in un vero e proprio inno alla vita.