Castelgrande: Premiazione del concorso “Il firmamento e le sue meraviglie”

In un clima festoso, si è tenuta giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 la premiazione della seconda edizione del Concorso di Cultura Astronomica “Il firmamento e le sue meraviglie”, indetto dal Comune di Castelgrande e riservato alla scuola Primaria e a quella Secondaria di primo grado. Il tema trattato in questa edizione è stato

“L’illusione delle stelle cadenti”, volto a chiarire il significato reale e simbolico di quegli oggetti celesti che attraversano il cielo suscitando emozioni.

Buona la partecipazione registrata dagli organizzatori. Sono giunti infatti 115 lavori di alunni della scuola primaria tra disegni, poesie e racconti, e una ventina di elaborati della scuola secondaria di primo grado, molti dei quali realizzati da gruppi di alunni ed anche da intere classi. Insomma, un bel carico di lavoro per la commissione giudicatrice chiamata a valutare gli elaborati.

I lavori sono giunti da diverse scuole: da Muro Lucano e da Pescopagano che, per la vicinanza, giocavano in casa, ma anche da Oppido Lucano, Sant’Arcangelo, Potenza, Avigliano, segno che il concorso inizia a prendere piede e gli organizzatori sono certi che per la terza edizione la partecipazione sarà ancora più ampia.

Agli alunni della Primaria era richiesto di abbinare con creatività alle conoscenze di carattere scientifico, relative alle stelle cadenti, i propri desideri e la pace è stato il desiderio preponderante. Il lavoro risultato vincente è stato quello di un alunno della classe quinta A dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giannone” di Oppido Lucano.

Agli alunni più grandi invece è stato chiesto di cimentarsi con il poster di tipo scientifico finalizzato ad evidenziare le conoscenze astronomiche acquisite e la valenza simbolica attribuita alle stelle cadenti, il tutto con sinteticità e gusto estetico.

In questo caso il primo posto è andato alla classe terza B dell’I.C. “J. Stella”, plesso “G. Pascoli” di Muro Lucano.

Alle scuole citate è stata consegnata una targa-ricordo con un frammento di meteorite caduto in Argentina circa 4500 anni fa, mentre agli alunni classificati nei primi tre posti e a quelli designati dalla giuria per una menzione speciale è andata una pergamena.

Nei due giorni di premiazione gli alunni partecipanti hanno approfondito il tema scientifico attraverso la visione di filmati, giochi didattici, brevi laboratori e osservazione da vicino della mostra sui meteoriti allestita presso l’Astrodomus di Castelgrande, il museo di cultura astronomica che, insieme all’osservatorio astronomico amatoriale “Annibale de Gasparis”, si pone come polo di grande attrattiva per la divulgazione e la didattica di questa branca delle scienze.