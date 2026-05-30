Basilicata, mozione di Basilicata Casa Comune su trasparenza e conflitti di interesse

Nel corso della seduta consiliare di ieri è stata iscritta all’unanimità all’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale della Basilicata la mozione presentata dal Gruppo consiliare Basilicata Casa Comune concernente le “Iniziative per il rafforzamento delle garanzie di trasparenza, imparzialità, prevenzione dei conflitti di interesse, anche potenziale, indiretto o apparente, e tutela dell’autorevolezza delle istituzioni regionali”.

La mozione, sottoscritta dai consiglieri regionali Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, propone l’estensione delle attività di verifica e prevenzione dei conflitti di interesse a tutti i principali settori interessati dall’azione amministrativa regionale, compresi quelli sanitario, infrastrutturale, energetico, ambientale, dei servizi avanzati, degli appalti, delle forniture, dei finanziamenti pubblici e delle società partecipate regionali.

Il documento impegna la Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le rispettive competenze, ad avviare una ricognizione organica dei rapporti convenzionali, contrattuali, autorizzativi, concessori ed economicamente rilevanti intercorrenti tra Regione Basilicata, enti del Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Basilicata e soggetti pubblici e privati destinatari di risorse, autorizzazioni, affidamenti o finanziamenti regionali.

La proposta prevede inoltre la verifica dell’adeguatezza degli strumenti regionali vigenti in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, obblighi di astensione, trasparenza concernente incarichi, partecipazioni societarie e ruoli professionali, nonché la predisposizione di eventuali iniziative normative e regolamentari finalizzate al rafforzamento dei sistemi di controllo e prevenzione.