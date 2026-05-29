Viabilità strategica lucana, definitiva la graduatoria FSC: 45 milioni per 24 Comuni

Pubblicata la determina della Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata che approva in via definitiva la graduatoria dello scorso gennaio relativa al bando FSC dedicato alla viabilità comunale strategica.

Si completa così l’iter amministrativo che rende pienamente operativo il percorso avviato dalla Regione per il finanziamento degli interventi inseriti nel programma con 45 milioni di euro.

“Con questo passaggio – dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe – entriamo nella fase attuativa di un programma atteso dai territori e costruito per rafforzare collegamenti strategici e accessibilità locale. Ora è fondamentale procedere rapidamente alla definizione degli accordi e all’avvio delle attività operative con gli enti coinvolti”.

Il programma interessa complessivamente 24 Comuni lucani e circa 110 chilometri di viabilità. Le misure finanziate riguardano progetti candidati da Comuni proponenti capofila insieme ai Comuni aggregati.

Nel dettaglio, sono stati assegnati 4 milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità di collegamento dei centri abitati di Rapone e San Fele. Soggetto proponente è il Comune di Rapone, con San Fele Comune aggregato.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento del collegamento tra i centri abitati di Garaguso, Salandra e la frazione Montagnola con lo scalo delle Ferrovie dello Stato e la SS 407 Basentana sono stati assegnati 3 milioni di euro. Soggetto proponente è il Comune di Salandra, con Garaguso Comune aggregato.

Ammonta a 3,3 milioni di euro il finanziamento destinato ai lavori di messa in sicurezza della strada di collegamento tra i centri abitati di Albano di Lucania, Tricarico e la ex SS 277. Soggetto proponente è il Comune di Albano di Lucania, con Tricarico Comune aggregato.

Per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico sulla strada Cancellara-Ponte Tiera sono stati assegnati 8,4 milioni di euro. Soggetto proponente è il Comune di Cancellara, con Acerenza, Oppido Lucano e Vaglio Basilicata Comuni aggregati.

Alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento della strada Serrapotina sono destinati 14,4 milioni di euro. Soggetto proponente è il Comune di Chiaromonte, con Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise e Teana Comuni aggregati.

Per la riqualificazione funzionale e l’adeguamento della strada di fondovalle del Racanello sono stati assegnati 8 milioni di euro. Soggetto proponente è il Comune di Castelsaraceno, con Armento, San Chirico Raparo e San Martino d’Agri Comuni aggregati.

Infine, 3 milioni di euro sono destinati agli interventi di ammodernamento della strada Camastra-Pierfaone. Soggetto proponente è il Comune di Abriola, con Anzi Comune aggregato.

La graduatoria diventa ora definitiva e costituisce il riferimento operativo per l’attuazione delle misure previste. A partire dalla seconda settimana di giugno saranno avviate le attività di sottoscrizione degli accordi tra la Regione Basilicata e i Comuni capofila beneficiari dei finanziamenti.

Contestualmente, la Direzione Infrastrutture incontrerà i referenti di tutti i Comuni interessati dagli interventi, con l’obiettivo di condividere modalità operative, adempimenti amministrativi e cronoprogrammi necessari alla successiva fase di realizzazione delle opere.

“Riteniamo doveroso – conclude Pepe – accompagnare gli enti locali nella concreta attuazione degli interventi, garantendo tempi certi, piena collaborazione istituzionale e la migliore efficacia possibile nell’utilizzo delle risorse disponibili”.

La graduatoria, come specificato a gennaio, non esaurisce il fabbisogno emerso dai territori, in considerazione delle ulteriori 48 istanze ammissibili che non hanno trovato copertura finanziaria in questa tornata di assegnazioni. La Regione ne ha preso atto e vuole trasformare in opportunità lo strumento della graduatoria, dietro la quale c’è stata una importante progettualità proposta dai primi cittadini, che potrà essere una leva infrastrutturale decisiva per la viabilità interna.

Intanto, dello stanziamento previsto di 45 milioni di euro, c’è una somma residua pari a circa un milione di euro. Gli uffici regionali valuteranno, d’intesa con il Comune capofila del primo progetto tra quelli non finanziati, la possibilità di assegnare le risorse e procedere alla realizzazione dell’opera per stralci funzionali.

Si tratta dell’intervento di adeguamento della viabilità principale a servizio dei comuni di Miglionico, Montescaglioso (soggetto proponente) e Pomarico, per il quale è stato richiesto un finanziamento di 5,1 milioni di euro.