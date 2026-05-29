Tenta di aggredire il professore con due coltelli: choc in una scuola media del Trapanese

Momenti di forte tensione in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove uno studente di appena 11 anni avrebbe cercato di colpire il docente di tecnologia durante l’orario delle lezioni. L’insegnante è riuscito a evitare conseguenze grazie al tempestivo intervento di chi ha bloccato il ragazzino prima che potesse ferirlo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe portato con sé a scuola due piccoli coltelli, tentando poi di aggredire il professore davanti agli altri alunni della classe.

Particolarmente inquietanti alcuni dettagli emersi nel corso delle indagini. L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale per nascondere la propria identità e avrebbe utilizzato il cellulare per riprendere la scena, trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, puntano a chiarire con precisione quanto accaduto e ad accertare se il gesto sia stato pianificato in anticipo.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica e l’intero territorio di San Vito Lo Capo, dove resta forte la preoccupazione per quanto avvenuto all’interno dell’istituto.