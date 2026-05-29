Scuolabus si ribalta dopo lo schianto a Mazara del Vallo: 19 feriti, conducente senza patente né assicurazione

Paura a Mazara del Vallo per un grave incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e una Nissan Qashqai. Il bilancio complessivo è di 19 feriti: quattordici bambini e cinque adulti, tra cui due insegnanti. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Tutti i coinvolti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Mazara del Vallo per le cure necessarie. Due alunni, tuttavia, sono stati trasferiti in elicottero al presidio pediatrico di Palermo: uno ha riportato una frattura al polso, l’altro un trauma addominale.

Sul mezzo viaggiavano gli studenti dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati dagli assistenti del servizio comunale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale, della polizia di Stato, della polizia municipale e di numerose ambulanze del 118. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Dai primi accertamenti della polizia locale è emerso che il 51enne alla guida della Nissan Qashqai era privo di patente e che il veicolo non era coperto da assicurazione. A bordo dell’auto viaggiavano anche la moglie dell’uomo, in gravidanza, e cinque bambini. Il conducente è attualmente ricoverato in ospedale.

Sotto shock anche Giuseppe Di Stefano, dipendente comunale e autista dello scuolabus, trasportato anch’egli al pronto soccorso. In ospedale si sono recati il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, insieme agli assistenti sociali del Comune.

Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test, mentre la polizia municipale è ancora in attesa dei risultati. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo non avrebbe rispettato il segnale di stop, regolarmente visibile, andando a colpire violentemente il bus scolastico e provocandone il ribaltamento.