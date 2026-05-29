PREVENZIONE CARDIOLOGICA PEDIATRICA A SENISE: UNA GIORNATA DEDICATA AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE

L’U.O.C. Cardiologia-Matera, A.S.M. Matera, in collaborazione con il Comune di Senise, promuovono una giornata di prevenzione cardiologica dedicata ai bambini delle classi prime della scuola primaria di tutti i plessi scolastici di Senise.

L’iniziativa, coordinata dalla Dott.ssa Maria Antonella Ciccarrone, Dirigente Medico presso l’U.O.C. Cardiologia-Matera, coadiuvata dal Dott. Giovanni Asprella, Medico di Medicina Generale, sarà realizzata da un’équipe sanitaria qualificata dell’U.O.C. di Cardiologia, UITC ed Emodinamica dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, in collaborazione con il personale infermieristico dell’ASL di Senise.

La giornata si articolerà in due momenti distinti.

La prima parte del convegno, prevista alle ore 16:30, presso la Scuola dell’infanzia Belvedere, sarà dedicata ad un importante momento di sensibilizzazione e informazione rivolto alle famiglie, con particolare attenzione all’importanza della prevenzione cardiologica in età pediatrica e alla tutela della salute dei più piccoli.

Successivamente, si svolgeranno – sempre presso la Scuola dell’ Infanzia Belvedere adeguatamente attrezzata – le visite cardiologiche rivolte ai bambini frequentanti le classi prime elementari, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e garantire un monitoraggio attento della salute cardiovascolare infantile.

Si invitano le famiglie a partecipare al convegno informativo e alle visite, considerata la grande importanza della prevenzione e della tutela della salute dei nostri bambini.

La collaborazione tra Istituzioni, scuola, famiglie e personale sanitario rappresenta un momento fondamentale di attenzione e cura verso il benessere delle nuove generazioni.

Ringraziamo il Dirigente Scolastico Prof. Francesco D’Amato, le insegnanti e tutto il personale scolastico e sanitario per la disponibilità e la collaborazione.