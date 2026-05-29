Presidente Bardi riceve il nuovo comandante della Gdf
Il Presidente incontra il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa, da poco insediatosi al vertice del comando lucano della Guardia di Finanza. La sinergia tra le istituzioni regionali e il comando della Finanza è massima, con l'obiettivo di garantire sicurezza, trasparenza e legalità.
“Al Generale Sciaraffa – dice Bardi – vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo delicato e prestigioso incarico.
Conosco fin troppo bene la dedizione, il sacrificio e l’altissimo senso dello Stato che animano le donne e gli uomini della Guardia di Finanza. Per me è sempre una forte emozione confrontarmi con chi indossa questa divisa che ho servito con orgoglio per tutta la mia vita professionale”.
Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi caldi del territorio, con particolare attenzione alla legalità economica, alla tutela delle imprese sane della Basilicata e al monitoraggio strategico delle risorse pubbliche.
“La Regione Basilicata – conclude Bardi – continuerà a essere una casa di vetro e un partner solido e leale per le Fiamme Gialle.
La sinergia tra le istituzioni regionali e il comando lucano della Finanza è massima, con l’obiettivo comune di garantire sicurezza, trasparenza e legalità ai cittadini e al tessuto produttivo della nostra terra”.