Presidente Bardi riceve il nuovo comandante della Gdf

“Al Generale Sciaraffa – dice Bardi – vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo delicato e prestigioso incarico.

Conosco fin troppo bene la dedizione, il sacrificio e l’altissimo senso dello Stato che animano le donne e gli uomini della Guardia di Finanza. Per me è sempre una forte emozione confrontarmi con chi indossa questa divisa che ho servito con orgoglio per tutta la mia vita professionale”.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi caldi del territorio, con particolare attenzione alla legalità economica, alla tutela delle imprese sane della Basilicata e al monitoraggio strategico delle risorse pubbliche.

“La Regione Basilicata – conclude Bardi – continuerà a essere una casa di vetro e un partner solido e leale per le Fiamme Gialle.

La sinergia tra le istituzioni regionali e il comando lucano della Finanza è massima, con l’obiettivo comune di garantire sicurezza, trasparenza e legalità ai cittadini e al tessuto produttivo della nostra terra”.