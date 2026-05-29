Corsa di Sant’Alberto, 11 km nel verde per l’edizione 2026

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – È tutto pronto, a Pietramontecorvino, per l’undicesima edizione della “Corsa di Sant’Alberto”, gara podistica di 11,4 chilometri che prenderà il via domenica 31 maggio 2026, alle ore 9.30, da Piazza Martiri del terrorismo.

L’evento è organizzato dall’Avis di Pietramontecorvino, in collaborazione con il gruppo “I SARACENI” di Lucera, col patrocinio di Comune di Pietramontecorvino, delegazione CONI provinciale di Foggia, assessorato allo Sport della Regione Puglia e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

I partecipanti attraverseranno un percorso bellissimo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, con le colline circostanti ammantate dai colori del grano, per poi tornare in paese dove ad accoglierli ci sarà un punto ristoro.

Con la “Corsa di Sant’Alberto”, si chiuderà ufficialmente il ricco e articolato programma della “Settimana Identitaria”. Un’edizione, quella del 2026, iniziata il 7 maggio con “MOSACTA”, manifestazione incentrata sull’arte del mosaico, la sua conservazione e le innovazioni tecnologiche nel settore.

Tra i tanti appuntamenti, di particolare importanza è stato il convegno che ha illustrato gli interventi di messa in sicurezza sismica per la Torre di Montecorvino.

I lavori, che sono iniziati e verranno ultimati entro l’estate, sono diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di BAT e FG, finanziati attraverso il PNRR nell’ambito della misura dedicata alla sicurezza sismica e alla tutela del patrimonio culturale.

Responsabile Unico del Progetto è la Soprintendente Arch. Anita Guarnieri, mentre progettazione e direzione dei lavori sono affidate all’Arch. Federica Alberga; coordinatrice scientifica del progetto è la Dott.ssa Donatella Pian, insieme al gruppo di progettazione coordinato dall’Ing. Michele Vitti, dal Dott. Geol. Davide De Palma, da Archeologica Srl, STARC SNC e dall’Arch. Chiaramaria Spinelli.