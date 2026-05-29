Confartigianato,a Matera il percorso formativo con TEHA Group-Ambrosetti

Si è svolto a Matera il percorso formativo esclusivo promosso da Confartigianato in collaborazione con TEHA Group – The European House Ambrosetti, una delle realtà più autorevoli a livello europeo nell’analisi economica, nell’innovazione e nello sviluppo di strategie per la competitività delle imprese.

L’iniziativa, dal titolo “La leadership è un mestiere”, ha rappresentato una preziosa occasione di alta formazione rivolta agli imprenditori e ai dirigenti associativi, con l’obiettivo di rafforzare le competenze necessarie per guidare persone e organizzazioni in uno scenario economico e sociale caratterizzato da cambiamenti sempre più rapidi e complessi.

Nel corso della giornata sono stati affrontati temi centrali per la crescita delle imprese e delle organizzazioni: dalla differenza tra management e leadership alla reputazione personale come leva di influenza, dalla capacità di interpretare il contesto e gli scenari di mercato alla costruzione di una visione coinvolgente, fino alla mobilitazione delle risorse e alla valorizzazione delle persone per il raggiungimento degli obiettivi.

In un contesto segnato da trasformazioni continue dei mercati, dall’evoluzione tecnologica, dalla crescente concorrenza e dai cambiamenti normativi, emerge sempre più chiaramente la necessità di sviluppare competenze solide di guida e influenza, indispensabili per trasformare le sfide in opportunità di crescita.

“La leadership non è solo una questione di attitudine o di caratteristiche personali, ma di competenza e passione: significa saper indicare, al momento giusto, il percorso da seguire e offrire il supporto necessario alle persone coinvolte, costruendo con le proprie idee il cammino, sostenendolo con generosità e infondendo fiducia nelle capacità di ciascuno”, sottolinea Confartigianato.

Per Rosa Gentile, dirigente nazionale e regionale di Confartigianato, l’investimento sulla formazione manageriale rappresenta oggi una delle leve strategiche più importanti per accompagnare la crescita del sistema produttivo lucano.

“Le nostre imprese artigiane e le piccole imprese sono chiamate ogni giorno a confrontarsi con mercati in continua evoluzione, nuove tecnologie, sfide organizzative e cambiamenti normativi.

Per affrontare questa complessità non bastano più soltanto competenze tecniche e professionali, che restano fondamentali. Occorre sviluppare capacità di leadership, visione strategica e gestione delle persone.

È per questo che Confartigianato continua a investire in percorsi formativi di alto livello, mettendo a disposizione dei propri associati esperienze e competenze provenienti dai migliori centri di elaborazione manageriale e strategica”.

“Grazie alla collaborazione con TEHA Group – The European House Ambrosetti – aggiunge Gentile – abbiamo offerto ai partecipanti un’occasione concreta per acquisire strumenti utili a guidare il cambiamento anziché subirlo.

La leadership è un valore che si costruisce nel tempo attraverso studio, confronto, esperienza e capacità di ascolto. Un buon leader sa creare fiducia, valorizzare i talenti, motivare le persone e orientare le organizzazioni verso obiettivi condivisi”.

“Per la Basilicata – conclude Rosa Gentile – la crescita delle competenze manageriali rappresenta un fattore decisivo di competitività.

Formare imprenditori e dirigenti capaci di leggere il futuro, interpretare i cambiamenti e trasformarli in opportunità significa contribuire allo sviluppo dell’intero tessuto economico regionale e rafforzare la capacità delle nostre imprese di affrontare con successo le sfide dei prossimi anni”.

L’evento è stato concluso da un incontro su Maestro Artigiano e Bottega Artigiana.