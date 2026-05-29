Cia-Agricoltori Basilicata: nuova governance

Le varie problematiche che investono il settore primario regionale – a partire dal crollo dei prezzi all’origine del grano duro, passando a quello del latte bovino alla stalla che rischia di non coprire neanche i costi di produzione o il comparto olivicolo che vive oramai una evidente crisi, il tutto aggravato dalla lievitazione dei costi dei mezzi tecnici ed energetici – sono state discusse ieri dalla Direzione Regionale della Cia-Agricoltori Basilicata.

Oltre all’analisi dello stato di difficoltà che vive il settore primario è stato eletto il nuovo Comitato esecutivo regionale. La composizione tiene conto dei vari territori e dei vari areali produttivi della nostra Regione.

Dopo l’insediamento, nelle scorse settimane, a Presidente di Leonardo Moscaritolo, sono stati eletti : Giuseppe Stasi, imprenditore ortofrutticolo, che assume anche la Vice Presidenza Regionale e Donato Sabato che opera nell’area Jonica/Metapontina, Antonio Miseo viticoltore e allevatore Andrea Urgo per l’areale della Collina Materana, l’imprenditrice Matilde Iungano per l’area del Vulture/Melfese, Paolo D’Andrea per l’area Bradanica, Luciano Luigi Perrone allevatore zootecnico per l’area del Potentino e Michele Di Fuccio per la Val d’Agri e l’area sud Basilicata.

L’esecutivo appena insediato ha predisposto un piano di iniziative da tenere a partire da subito nei vari territori con particolare attenzione ai comparti maggiormente in difficoltà.

Oltre l’ascolto e il confronto con aziende e addetti sulle criticità e sulle problematiche più cogenti obiettivo è quello di mettere a terra proposte e azioni concrete volte ad invertire uno stato di forte difficoltà che oggi in ragione della instabilità geo-politica internazionale che genera disallineamenti e turbative di mercato oltre ad aumenti indiscriminati dei costi di produzioni dobbiamo cercare di contrastare e superare con modelli organizzativi e di filiera in grado di fare sistema e limitare potenziali ricadute negative che incidano sui bilanci delle aziende e del settore.