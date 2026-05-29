A 40 anni dalla frana, la Pro Loco Senise APS lancia un progetto di arte pubblica per la memoria collettiva

A quarant’anni dalla tragica frana che colpì Senise, la comunità sceglie di trasformare il dolore della memoria in un messaggio di speranza, partecipazione e bellezza condivisa.

La Pro Loco Senise APS ha lanciato un progetto di arte pubblica dedicato al ricordo delle otto vittime della frana del 1986: un grande murale che sorgerà in uno spazio centrale e simbolico del paese, luogo di passaggio quotidiano e incontro tra generazioni.

L’opera sarà realizzata dall’artista visivo Vincenzo Del Vecchio e nasce con un obiettivo profondo: custodire la memoria storica della comunità, coinvolgendo soprattutto i più giovani in un percorso di consapevolezza, partecipazione e identità collettiva.

Non solo un murale, dunque, ma un segno permanente che possa parlare al presente e al futuro, trasformando il ricordo in un patrimonio condiviso da tutta la cittadinanza.

L’iniziativa vuole diventare un gesto collettivo, aperto al contributo di tutti. Per questo la Pro Loco invita cittadini, associazioni e chiunque abbia a cuore Senise a sostenere il progetto attraverso una donazione oppure semplicemente aiutando a diffondere il messaggio.

Per maggiori informazioni e per contribuire:

https://www.eppela.com/projects/12946