Unibas, Beni Archeologici: confermata professoressa Monaco
Si sono svolte ieri, presso il Campus universitario di Matera, le elezioni per la Direzione della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’UNIBAS per il quadriennio 2026-2030. È risultata eletta all’unanimità la professoressa Maria Chiara Monaco.
Si sono svolte ieri, presso il Campus universitario di Matera, le elezioni per la Direzione della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’UNIBAS per il quadriennio 2026-2030.
È risultata eletta all’unanimità la professoressa Maria Chiara Monaco. Si tratta di una conferma alla guida della Scuola, già diretta dalla professoressa Monaco nel quadriennio 2022-2026. Il nuovo mandato avrà inizio il 1° ottobre 2026.
La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università della Basilicata, con sede a Matera, rappresenta una delle eccellenze dell’Ateneo e celebra quest’anno il suo trentaseiesimo anno di attività. Numerosi sono i progetti scientifici e di ricerca già avviati e altrettanti quelli che prenderanno forma nei prossimi mesi, in un territorio come la Basilicata particolarmente ricco di beni archeologici.
Professoressa Ordinaria di Archeologia Classica, Maria Chiara Monaco è anche Coordinatrice del Master in Guide turistiche ed ambientali/escursionistiche dell’Università della Basilicata; laureata presso l’Università degli Studi di Firenze, specializzata all’Università di Bologna ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica in Italia e all’estero.
Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose Soprintendenze italiane e straniere e con la Scuola Archeologica Italiana di Atene, dove ha ricoperto incarichi di tutoraggio, organizzazione didattica e coordinamento scientifico. Ha diretto campagne di scavo in Grecia e in Italia ed è responsabile di importanti progetti di ricerca archeologica, tra cui “Ritorno ad Anxia”, “FARCH – Ferrandina Archeologica” e “Abitare a Metaponto”.
Dirige inoltre la rivista scientifica SIRIS ed è membro dei comitati scientifici di diverse riviste internazionali. È autrice di numerose pubblicazioni: i suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la Grecia e la Magna Grecia tra l’età arcaica e il II secolo d.C.
L’Università della Basilicata augura alla Direttrice confermata buon lavoro per il nuovo mandato, nel segno della continuità, della valorizzazione della ricerca archeologica e del legame tra Ateneo e territorio.