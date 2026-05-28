Travolta e uccisa sulla Pontebbana: muore una donna di 33 anni

Tragedia nella tarda serata di ieri a Tricesimo, in provincia di Udine, dove una donna di 33 anni è stata investita e uccisa lungo la strada statale 13 Pontebbana.

La vittima, una cittadina georgiana residente a Reana del Rojale e madre di un bambino piccolo, stava attraversando la carreggiata insieme a una cugina quando è stata travolta da una utilitaria condotta da un giovane friulano di 26 anni.

L’incidente si è verificato poco dopo le 23. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto è stato particolarmente violento: la donna è stata sbalzata per circa trenta metri sull’asfalto. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente per prestare soccorso e dare l’allarme ai sanitari.

La cugina della vittima è riuscita a evitare l’auto, riportando però un forte stato di choc.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per la 33enne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.