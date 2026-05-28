Serravalle Jazz celebra 25 anni: grandi nomi e omaggi ai miti della musica

Dal 23 al 26 agosto 2026 la Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, ospiterà la 25ª edizione del Serravalle Jazz, storico festival dedicato alla grande musica internazionale.

Il cartellone dell’edizione 2026 propone un viaggio tra concerti, celebrazioni artistiche e tributi ai grandi maestri del jazz, con protagonisti alcuni tra i più importanti interpreti della scena contemporanea.

Ad aprire il festival sarà la storica BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja, che celebrerà i suoi quarant’anni di attività con il progetto “Wonder in Jazz”, omaggio musicale a Stevie Wonder arricchito dalla presenza dell’armonicista Grégoire Maret. Nel corso della stessa giornata, gli incontri pomeridiani saranno dedicati al ricordo del leggendario pianista Bill Evans.

Lunedì 24 agosto salirà sul palco il pianista Enrico Pieranunzi con il quintetto “Chet Remembered”, progetto dedicato alla figura e al lirismo dell’indimenticabile trombettista Chet Baker. Durante la serata, a Pieranunzi sarà assegnato l’11° Premio Renato Sellani, istituito in memoria del celebre pianista marchigiano scomparso nel 2014. La nuova sezione giovani del riconoscimento premierà invece il sassofonista Tommaso Mannelli. Nel pomeriggio spazio a un approfondimento dedicato a John Coltrane e al suo capolavoro “A Love Supreme”.

Martedì 25 agosto il festival accoglierà il celebre pianista afro-cubano Omar Sosa, protagonista del nuovo progetto per piano solo “Sendas”.

La serata conclusiva di mercoledì 26 agosto vedrà invece protagonista il clarinettista toscano Nico Gori con la nuova produzione “Music Around the Clarinet”. L’ultimo appuntamento pomeridiano renderà omaggio a Miles Davis e allo storico album “E.S.P.” del 1965.

Il festival è organizzato dalla Fondazione Teatri di Pistoia in collaborazione con il Comune di Serravalle Pistoiese, con il sostegno della Fondazione Caript e la collaborazione artistica di Music Pool.