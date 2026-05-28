Ok della Camera alla proposta di legge: spazio mediatico anche per assoluzioni e archiviazioni
La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la proposta di legge che introduce nuove disposizioni sulla diffusione delle notizie relative agli esiti favorevoli dei procedimenti penali, come assoluzioni, archiviazioni e proscioglimenti.
Il provvedimento ha ottenuto 127 voti favorevoli, mentre 82 deputati si sono astenuti.
La norma punta a garantire maggiore equilibrio nell’informazione giudiziaria, prevedendo la possibilità per la persona coinvolta in un’inchiesta o in un processo di chiedere alla stessa testata giornalistica che aveva pubblicato la notizia dell’indagine di dare adeguato risalto anche alla conclusione positiva della vicenda giudiziaria.
Secondo il testo approvato, la richiesta potrà riguardare casi di assoluzione definitiva, archiviazione o altre decisioni favorevoli all’indagato o all’imputato.
Qualora il mezzo di informazione non provveda alla pubblicazione, il diretto interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità, dopo le opportune verifiche, avrà la facoltà di ordinare la diffusione della notizia relativa all’esito favorevole del procedimento.
L’obiettivo della proposta di legge è quello di rafforzare la tutela della reputazione delle persone coinvolte in vicende giudiziarie, assicurando un’informazione più completa e bilanciata anche nelle fasi successive alle indagini o ai processi.