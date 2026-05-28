Meta lancia gli abbonamenti premium: arrivano le versioni Plus di Instagram, Facebook e WhatsApp

Meta accelera sul modello a pagamento e annuncia ufficialmente il debutto globale dei nuovi piani in abbonamento dedicati alle sue piattaforme social più popolari.

Dopo un periodo di test, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg introduce le versioni premium di Instagram, Facebook e WhatsApp, pensate per offrire strumenti esclusivi e funzionalità avanzate agli utenti che scelgono di sottoscrivere un abbonamento mensile.

I nuovi servizi, denominati Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus, permetteranno di accedere a opzioni non disponibili nelle versioni gratuite delle applicazioni.

Per Instagram e Facebook il costo dell’abbonamento è stato fissato a 3,99 dollari al mese, mentre per WhatsApp Plus sarà necessario pagare 2,99 dollari mensili.

Ad annunciare il lancio è stata Naomi Gleit, responsabile prodotti di Meta, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. La dirigente ha spiegato che il gruppo punta a costruire un ecosistema di servizi premium sempre più integrato, rivolto sia agli utenti comuni sia ai creatori di contenuti e alle aziende.

Tutti i nuovi abbonamenti saranno riuniti sotto il marchio “Meta One”, una piattaforma che raccoglierà l’intera offerta di servizi a pagamento e gli strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale sviluppati dalla società.

Tra le novità introdotte per Instagram e Facebook figurano la possibilità di mantenere attive le Storie oltre il limite tradizionale delle 24 ore, creare contenuti in evidenza personalizzati, accedere a statistiche dettagliate sul pubblico e selezionare gruppi specifici di utenti per la visualizzazione dei contenuti.

WhatsApp Plus offrirà invece nuove opzioni di personalizzazione dell’interfaccia, temi grafici esclusivi, suonerie dedicate, strumenti avanzati per la modifica dei messaggi, una libreria ampliata di sticker e la possibilità di fissare in alto un numero maggiore di chat.

Meta ha inoltre annunciato i piani “Meta One Plus” e “Meta One Premium”, dedicati alle funzioni avanzate di Meta AI. I primi Paesi a testare queste novità saranno Singapore, Guatemala e Bolivia.

I due pacchetti premium, disponibili rispettivamente a 7,99 e 19,99 dollari al mese, garantiranno maggiori capacità per la generazione di immagini e video tramite intelligenza artificiale, oltre a un chatbot con funzioni di elaborazione più evolute.

L’azienda ha comunque precisato che la versione base di Meta AI continuerà a essere gratuita. La strategia segue però la direzione già intrapresa da molte grandi aziende tecnologiche, sempre più orientate a proporre servizi AI avanzati tramite formule in abbonamento.