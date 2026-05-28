Maxi multa Ue a Temu: sanzione da 200 milioni per presunte carenze sulla sicurezza dei prodotti
La Commissione Europea ha inflitto una sanzione da 200 milioni di euro a Temu per presunte violazioni delle norme previste dal Digital Services Act (Dsa), il regolamento europeo che disciplina i servizi digitali e la tutela dei consumatori online.
Secondo Bruxelles, la piattaforma di e-commerce di proprietà cinese non avrebbe adottato misure sufficientemente efficaci per individuare, analizzare e limitare i rischi legati alla vendita di prodotti illegali o non conformi all’interno del marketplace, esponendo così i consumatori europei a potenziali pericoli.
In una nota ufficiale, la Commissione ha spiegato che gli elementi raccolti durante l’istruttoria evidenzierebbero un’elevata probabilità per gli utenti dell’Unione Europea di imbattersi in articoli non autorizzati o irregolari durante gli acquisti sulla piattaforma.
L’esecutivo europeo contesta in particolare la valutazione dei rischi effettuata da Temu nel 2024, ritenuta non adeguata agli standard richiesti dal Dsa. Secondo Bruxelles, l’analisi presentata dalla società si sarebbe basata su dati generici riferiti all’intero comparto dell’e-commerce, senza approfondire in modo specifico le criticità legate al funzionamento della propria piattaforma.
Per la Commissione, inoltre, il gruppo avrebbe sottostimato in maniera significativa la reale frequenza con cui i consumatori europei possono entrare in contatto con prodotti illegali o potenzialmente pericolosi.
Temu avrà tempo fino al 28 agosto 2026 per presentare un piano dettagliato con le misure correttive necessarie a sanare le contestazioni sollevate dalle autorità europee e adeguarsi agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.
Il caso rappresenta uno dei più rilevanti interventi adottati dall’Unione Europea nell’ambito dell’applicazione del Digital Services Act, il nuovo quadro normativo pensato per rafforzare trasparenza, sicurezza e responsabilità delle grandi piattaforme digitali operanti nel mercato europeo.