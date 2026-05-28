INCLUSIONE NELLO SPORT: CIP E INAIL INSIEME A MELFI CON IL CAMPUS DI NUOTO

Ritrovare il significato pieno della vita dopo un grave incidente sul lavoro: con questo obiettivo si terrà dal 29 al 31 maggio prossimi nella piscina di Melfi, il campus di nuoto paralimpico organizzato da Cip ed Inail di Basilicata nell’ambito del progetto “Nessuno escluso”. Nessuno escluso è un progetto portato avanti da Cip ed Inail ormai da alcuni anni nell’ambito delle attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro. L’obiettivo è quello di diffondere al massimo la pratica sportiva tra le persone con disabilità da lavoro.

Il progetto ha come obiettivo avvicinare gli assistiti Inail al mondo dello sport paralimpico sulla base della considerazione che lo sport è un mezzo potentissimo per promuovere il reinserimento alla vita sociale di tutti coloro che hanno subito un grave infortunio sul lavoro e dare così una seconda opportunità a coloro i quali sono profondamente segnati nella propria autostima.

“Lo sport – commenta il presidente del Cip Basilicata Gerardo Zandolino – è innanzitutto sfida con sé stessi. Ad ogni allenamento alzare l’asticella un po’ di più per raggiungere un nuovo traguardo. poi, nell’agonismo, sfida con gli altri ma anche socialità e positività. Il lavoro che stiamo conducendo con l’Inail di Basilicata sta producendo grandi frutti, con l’obiettivo di offrire consulenze e percorsi personalizzati ed alla fine allargare la base dei praticanti delle discipline paralimpiche”.

La disciplina prescelta per il Campus che aprirà i battenti il 29 maggio è il nuoto: durante il campus gli assistiti Inail avranno la possibilità di cimentarsi nelle attività natatorie sotto la guida dei tecnici della Fnp.