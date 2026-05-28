Il 30 maggio Barroso a Matera l’ex presidente della Commissione Europea

“L’ex presidente della Commissione Europea e primo rappresentante delle istituzioni comunitarie a ricevere il Premio Nobel per la Pace sarà per la prima volta in Basilicata, a Matera, il prossimo 30 maggio”.

La notizia – secondo quanto reso noto in un cominicato – è stata diffusa ufficialmente nelle scorse settimane, a conclusione dei cinque giorni di seminari su “Leadership elettorale, AI Governance e cyber-resilienza” promossi a Roma dalla Fondazione Eces e dal Ministero degli Affari Esteri con la presenza di 45 rappresentanti di commissioni elettorali nei Paesi dell’Unione Africana.

“La visita di Barroso a Matera – spiega Gianluca Barnabà, presidente dell’Associazione Metachannel che organizza l’evento nella città dei Sassi – nasce dall’accordo siglato a Bruxelles nell’ottobre 2025 tra la Fondazione Eces e l’impresa Areawi, che ha sede a Bernalda (Matera), proprio alla presenza di Barroso, per sviluppare progetti di cooperazione per diffondere la cultura digitale nell’area euromediterranea.

Da quel protocollo di intesa è scaturita una collaborazione che ha portato la Fondazione Eces, una delle più importanti Org a livello mondiale che opera da quindici anni in più di 50 Paesi nel mondo soprattutto nell’ambito dell’assistenza elettorale, a promuovere e far parte di una filiera di organizzazioni d’impresa e del no profit a livello locale in provincia di Matera.

D’altra parte – continua – la stessa Eces sta poi coinvolgendo Areawi e Metachannel in proprie iniziative di formazione e comunicazione in Italia e all’estero, come l’evento dello scorso anno presso la Fondazione TheMerode a Bruxelles ed il recente ciclo di seminari romani che hanno visto l’evento conclusivo presso l’Università Luiss di Roma”.

“Dalla positiva esperienza romana – aggiunge Fabio Bargiacchi, direttore esecutivo della Fondazione Eces di Bruxelles – nasce l’iniziativa di Eces, Areawi ed Associazione Metachannel di promuovere la presenza di Barroso, nella città dei Sassi, nel quadro della designazione di Matera a Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, alle ore 17, presso Casa Cava, l’ex presidente della Commissione Europea terrà un talk con Bargiacchi, su cooperazione euro-mediterranea, cultura digitale e dialogo tra Europa e Africa, con un focus sulle strategie prospettive di collaborazione tra Europa ed Africa nel contesto territoriale euro-mediterraneo.

L’introduzione all’evento sarà curata del giornalista Roberto Rizzo (Associazione Metachannel e Direttore Responsabile MetaPA.it.