Furto al cimitero di Sala Consilina: profanata una tomba

Raid vandalico nel cimitero di Sala Consilina, nel Salernitano, dove ignoti hanno trafugato una lapide in marmo da una sepoltura, causando anche diversi danneggiamenti.

A denunciare l’accaduto è stata una donna del posto che, recatasi al camposanto per far visita alla tomba del padre, ha scoperto la sepoltura devastata. I malviventi hanno portato via la lastra in marmo con la fotografia del defunto, le lettere commemorative, i portalampade e la luce votiva.

Nel corso del furto è stato inoltre danneggiato l’impianto elettrico collegato all’illuminazione votiva, con alcuni cavi lasciati scoperti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sala Consilina, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili. Al momento non sarebbero emersi testimoni utili alle indagini.