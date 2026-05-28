Forza Italia Basilicata al fianco del Ministro Casellati a seguito degli attacchi del Fatto Quotidiano

«In data odierna il Fatto Quotidiano ha riportato la falsa notizia, rilanciata anche da una testata lucana, secondo la quale il Ministro Elisabetta Casellati firmerà una lettera di dimissioni dal ruolo di Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata.

Tale notizia, totalmente priva di fondamento, riporta altresì inesistenti frizioni all’interno del partito lucano, che, invece, proprio grazie al lavoro del Ministro Casellati e dei dirigenti regionali, gode di ottima salute, come ampiamente dimostrato dai risultati elettorali e da quelli del tesseramento.

Al Fatto Quotidiano, secondo cui i “dirigenti di partito nel territorio non la vedono da mesi” rispondiamo con estrema fermezza ribadendo la nostra più sentita e convinta solidarietà al Ministro Casellati che, nei fatti, sin dal primo momento si è dimostrata sempre presente, vicina e attenta ai problemi del territorio e alla crescita del nostro partito a livello regionale.

La sua guida autorevole è per noi motivo di orgoglio e ogni tentativo di attacchi pretestuosi e privi di fondamento viene rispedito al mittente con il coraggio e la determinazione di chi ogni giorno si impegna per garantire un futuro prospero alla Basilicata e all’intero Paese».

Così in una nota i dirigenti regionali azzurri Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale FI Potenza, Gianluca Modarelli, Segretario Provinciale FI Matera, Simone Pierro, Segretario Regionale FI Giovani Basilicata, Lucia Pangaro, Segretario Regionale Azzurro Donna Basilicata, Donato Carriero, Segretario Regionale FI Seniores Basilicata.