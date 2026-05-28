Basilicata Sanità, sì al piano sulle risorse vincolate

Su proposta dell’assessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, la Giunta regionale ha approvato il “Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione degli obiettivi prioritari per l’anno 2025”. Il provvedimento, che applica formalmente le intese sancite in Conferenza Stato-Regioni il 29 dicembre 2025, sblocca un finanziamento complessivo di 8.916.505,00 euro.

Le risorse sono state ripartite su cinque macro-aree strategiche dedicate a: multi cronicità, promozione dell’equità in ambito sanitario, rete della terapia del dolore e cure palliative, prevenzione, tecnologia sanitaria per l’integrazione ospedale territorio.

In particolare, i fondi sono stati destinati alla costituzione e all’implementazione della rete della terapia del dolore e allo sviluppo delle cure palliative, con una linea d’azione specificamente dedicata all’area pediatrica per garantire sollievo, dignità e continuità assistenziale anche nella sofferenza e a sostenere i programmi del Piano nazionale prevenzione su profilassi e promozione di stili di vita sani sul territorio.

L’Azienda Sanitaria di Potenza ha realizzato progetti per oltre 4 milioni di euro per la presa in carico dei pazienti complessi con multimorbilità potenziando l’Assistenza Domiciliare Integrata, l’attività degli Infermieri di Famiglia e Comunità e l’integrazione con i medici di medicina generale, oltre a investire nelle tecnologie di integrazione ospedale-territorio.

L’Azienda Sanitaria di Matera ha investito 2.282.271,00 euro per la mappatura territoriale dei pazienti fragili e la continuità assistenziale per patologie sensibili. L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” ha utilizzato 1.730.249,00 euro per i progetti sulle reti di terapia del dolore e un importante piano per l’umanizzazione e l’ammodernamento degli spazi comuni, delle sale d’attesa e degli ambienti di assistenza, a partire dalla Uoc di Medicina Nucleare, per attenuare gli stati d’ansia dei pazienti oncologici e cardiopatici.

L’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha impiegato 854.533,00 euro per la promozione dell’equità nelle cure di supporto oncologiche, in particolare per il servizio di psiconcologia per pazienti e famiglie, l’ambulatorio di sessuologia integrata e L’ambulatorio “AMIcO” focalizzato sulle terapie integrate e la prescrizione medica di corretti stili di vita.

“Questo provvedimento – dichiara l’assessore Latronico – consolida il nostro impegno strategico per edificare un modello di sanità di prossimità, strutturato per rispondere con equità e modernità ai bisogni complessi dei pazienti più fragili.

Lo stanziamento di queste risorse ci permette di potenziare in modo strutturale le campagne di prevenzione e di introdurre percorsi di cura all’avanguardia, in grado di innalzare gli standard qualitativi dell’assistenza in ogni area della nostra regione”.