Bardi: rinnovata stima per la Ministra Casellati

Dichiarazione del Presidente della Regione, Vito Bardi: “Sul Fatto Quotidiano oggi in un articolo che si occupa di Forza Italia con riferimento esplicito al partito in Basilicata ed alla Ministra Casellati vengo chiamato inopinatamente in campo a sostegno delle opinioni dell’articolista.

Desidero pubblicamente rinnovare la mia stima per la Ministra Casellati, persona di assoluta autorevolezza e prestigio, con la quale ho sempre avuto rapporti di straordinaria cordialità.

Per parte mia lavorerò sempre per l’unità del partito, per una prospettiva inclusiva ed in grado di allargarne il consenso, attuando il programma di governo regionale e rinnovando quotidianamente il mio impegno per il bene della comunità lucana”.