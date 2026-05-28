Bandiere verdi, due conferme in Basilicata

Per il sedicesimo anno consecutivo la Marina di Pisticci si conferma “Bandiera Verde”, quattordicesima riconferma invece per Maratea: alle due località balneari lucane, adatte a bambini e famiglie, viene assegnato il riconoscimento dai pediatri, grazie alle spiagge che offrono condizioni favorevoli per i più piccoli, con arenili ampi, servizi adeguati, spazi fruibili e un contesto balneare pensato per vivere il mare con serenità.

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2026 si terrà sabato 11 luglio nella sede del Comune di Termoli.

Per poter ottenere il titolo, nelle località di mare de esserci sabbia e spazio sufficiente tra gli ombrelloni, acque basse e sicure che degradano dolcemente, assistenti di salvataggio sulla riva, strutture attrezzate per le esigenze dei più piccoli, bar, gelaterie e spazi gioco nelle vicinanze “La Bandiera Verde 2026 è una bella notizia per tutta la nostra comunità – ha commentato il sindaco di Pisticci, Domenico Albano – e per noi significa molto, perché racconta una costa che continua a essere scelta e apprezzata per le sue caratteristiche naturali, per i suoi spazi e per la qualità dell’esperienza che può offrire”.