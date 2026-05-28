Assessore Cupparo: dai sindaci neoeletti nuova alleanza per i territori

“L’incontro promosso dal presidente Vito Bardi con i sindaci neoeletti rappresenta l’avvio di una stagione nuova di collaborazione istituzionale, fondata sulla lealtà, sul confronto costante e sulla condivisione delle responsabilità verso le comunità locali”.

È quanto afferma l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, presente all’incontro che si è svolto oggi a Potenza.

“Ho particolarmente apprezzato – aggiunge Cupparo – il richiamo del presidente Bardi alla necessità di fare squadra e di costruire un rapporto diretto e continuo con gli amministratori locali.

I sindaci sono il primo presidio istituzionale sul territorio e conoscono meglio di chiunque altro esigenze, criticità e potenzialità delle proprie comunità. Per questo il loro contributo è indispensabile per definire politiche efficaci di crescita e sviluppo”.

L’assessore sottolinea come il confronto con i nuovi amministratori debba tradursi rapidamente in azioni concrete, soprattutto a favore dei Comuni delle aree interne, che continuano a confrontarsi con fenomeni di spopolamento, riduzione dei servizi e difficoltà economiche.

“Da parte del Dipartimento che guido – prosegue Cupparo – confermo la massima disponibilità a lavorare in stretta sinergia con i sindaci sui temi dello sviluppo economico locale, del sostegno alle attività commerciali e artigianali, della valorizzazione delle produzioni territoriali e del rafforzamento dei servizi essenziali, a partire dal diritto allo studio e dalle opportunità per i giovani.

La crescita della Basilicata passa necessariamente dalla capacità di rendere più attrattivi e competitivi tutti i nostri territori”.

Cupparo ricorda che la Regione ha già messo in campo strumenti importanti per sostenere gli investimenti locali.

“Ne è un esempio l’ Avviso pubblico finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, che mette a disposizione dei Comuni 37,7 milioni di euro per la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree produttive e delle aree mercatali.

Si tratta di una misura strategica che consentirà di modernizzare infrastrutture e servizi a supporto delle imprese, migliorare l’accessibilità delle aree industriali, sviluppare reti digitali e tecnologiche, promuovere la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica”.

“Abbiamo previsto contributi fino a un milione di euro per ciascun progetto e una copertura fino al 100 per cento dei costi ammissibili proprio per offrire ai Comuni la possibilità di realizzare interventi significativi e immediatamente utili allo sviluppo economico. Vogliamo creare le condizioni affinché nuove imprese possano insediarsi in Basilicata e quelle già presenti possano crescere e consolidarsi”.

“In questa fase – conclude l’assessore – è fondamentale che Regione e Comuni condividano una visione comune. Solo attraverso un’azione coordinata e una programmazione attenta alle specificità dei territori sarà possibile trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete di lavoro, crescita economica e miglioramento della qualità della vita dei lucani”.