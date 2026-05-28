Armi nascoste nel bosco a Fusine: sequestrati tre fucili semiautomatici

Tre fucili semiautomatici sono stati rinvenuti dai carabinieri in un’area boschiva nei pressi di Fusine, nel territorio comunale di Tarvisio, in provincia di Udine.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un intervento condotto dai militari della stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia, impegnati in controlli lungo la strada statale 54.

Le armi, abbandonate nella vegetazione e custodite all’interno di apposite valigette, comprendevano due fucili semiautomatici — uno Steyr Aug A3 Kommando e un Daniel Defence — oltre a un terzo esemplare modello Wbp. Tutti i fucili erano completi di caricatore ma privi di munizioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, che hanno provveduto ai rilievi tecnici e alla messa in sicurezza delle armi sequestrate.

Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili potrebbero essere collegati a episodi criminosi avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state poste sotto sequestro e saranno ora sottoposte a ulteriori approfondimenti tecnici e balistici, come disposto dall’autorità giudiziaria.