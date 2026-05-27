“Voice Care for Singers – Matera” Sottoscritta la convenzione tra ASM e Conservatorio di Matera per la tutela e la valorizzazione della voce artistica

A seguito del seminario-convegno “Scienza, Arte ed Equilibrio – La Voce”, svoltosi presso l’Auditorium “R. Gervasio” di Matera, l’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) e il Conservatorio Statale di Musica “Egidio Romualdo Duni” hanno ufficialmente sottoscritto una convenzione finalizzata alla promozione, tutela e valorizzazione della voce artistica attraverso il progetto “Voice Care for Singers – Matera”.

L’accordo rappresenta un importante risultato del percorso di confronto interdisciplinare avviato con il convegno dedicato alla voce e sancisce la nascita di una collaborazione stabile tra il mondo sanitario e quello dell’alta formazione musicale, con l’obiettivo di offrire agli studenti dei corsi di canto un approccio integrato alla cura della vocalità artistica.

La convenzione, sottoscritta dal Direttore Generale dell’ASM Avv. Maurizio N.C. Friolo e dal Presidente del Conservatorio Prof. Michele Niglio, prevede attività congiunte di prevenzione foniatrica specialistica, counseling vocale, osservazione della funzionalità vocale artistica, incontri interdisciplinari tra specialisti ORL/foniatri e docenti di canto, oltre a future iniziative seminariali e formative.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la voce del cantante rappresenti un patrimonio artistico e professionale da preservare attraverso strumenti di prevenzione, monitoraggio e consapevolezza corporea, integrando competenze mediche e didattiche in un modello innovativo e replicabile.

Tra gli obiettivi principali figurano la promozione della salute vocale degli studenti, la prevenzione delle patologie correlate a un uso scorretto della voce, il miglioramento della consapevolezza vocale e il supporto ai docenti nella personalizzazione dei percorsi formativi.

Particolarmente significativo risulta il carattere interdisciplinare dell’iniziativa, che intende consolidare una nuova cultura della vocalità artistica fondata sull’integrazione tra pratica performativa, ricerca scientifica e prevenzione sanitaria. Il progetto “Voice Care for Singers – Matera” punta inoltre a sviluppare nel tempo attività di ricerca congiunta, pubblicazioni scientifiche e modelli innovativi dedicati alla prevenzione vocale.

«Questa convenzione – dichiara il dott. Giacinto Asprella Libonati, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ASM e responsabile scientifico del progetto – rappresenta un passaggio estremamente importante perché introduce un modello di collaborazione stabile tra medicina specialistica e alta formazione musicale.

La voce artistica è uno strumento delicatissimo che necessita non soltanto di preparazione tecnica, ma anche di attenzione clinica, prevenzione e monitoraggio costante. Mettere a disposizione degli studenti competenze foniatriche e otorinolaringoiatriche significa contribuire concretamente alla tutela della loro futura professionalità artistica».

«La formazione del cantante contemporaneo – afferma il M° Leonardo Gramegna, coordinatore del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale del Conservatorio di Matera e promotore della convenzione – non può più prescindere da una piena consapevolezza fisiologica e corporea della vocalità.

Questo progetto crea finalmente un dialogo strutturato tra didattica musicale e osservazione specialistica della voce, offrendo agli studenti strumenti fondamentali per sviluppare una tecnica sana, sostenibile e consapevole. Si tratta di un’iniziativa di grande valore culturale e formativo, destinata a diventare un punto di riferimento anche per altre realtà accademiche».

Il progetto “Voice Care for Singers – Matera” si configura così come una delle prime esperienze territoriali strutturate di integrazione tra sanità, cultura e formazione artistica, valorizzando Matera come centro di sperimentazione e innovazione nel campo della tutela della voce professionale.